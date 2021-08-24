У Херсоні закривають аеропорт: чому та на скільки
Джерело:RegioNews
Аеропорт "Херсон" буде закритий протягом наступних 4 місяців. Там до кінця 2021 року проводитимуть реконструкцію.
Про закриття херсонського летовища видання повідомляє з посиланням на відкритий лист КП "Херсонські авіалінії".
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Причина закриття аеропорту у Херсоні
Аеропорт у Херсоні закривають на 4 місяці. Там планують ремонтувати злітно-посадкову смугу.
Реконструкція розпочнеться 1 вересня, тому до 20 вересня аеропорт працюватиме в обмеженому режимі. Однак після цього летовище закриють повністю. Завершити всі роботи там планують до кінця 2021 року.
Миколаїв допоможе з рейсами
Директор Миколаївського аеропорту Федір Барна заявив, що аеропорт готовий приймати херсонські рейси.
Наразі Херсон обслуговує чартерні рейси на курорти та регулярні маршрути авіакомпаній МАУ до Києва, Turkish Airlines і Pegasus Airlines – до Стамбула, Bees Airline – до Тбілісі.