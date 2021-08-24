У Херсоні закривають аеропорт: чому та на скільки

Аеропорт "Херсон" буде закритий протягом наступних 4 місяців. Там до кінця 2021 року проводитимуть реконструкцію.

Про закриття херсонського летовища видання повідомляє з посиланням на відкритий лист КП "Херсонські авіалінії".

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Причина закриття аеропорту у Херсоні

Аеропорт у Херсоні закривають на 4 місяці. Там планують ремонтувати злітно-посадкову смугу.

Реконструкція розпочнеться 1 вересня, тому до 20 вересня аеропорт працюватиме в обмеженому режимі. Однак після цього летовище закриють повністю. Завершити всі роботи там планують до кінця 2021 року.

Миколаїв допоможе з рейсами

Директор Миколаївського аеропорту Федір Барна заявив, що аеропорт готовий приймати херсонські рейси.

Наразі Херсон обслуговує чартерні рейси на курорти та регулярні маршрути авіакомпаній МАУ до Києва, Turkish Airlines і Pegasus Airlines – до Стамбула, Bees Airline – до Тбілісі.