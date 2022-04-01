У Херсоні зник журналіст і волонтер Костянтин Риженко: раніше казав, що його шукають окупанти

1 квітня 2022 , 05:35
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Джерело:

"Інститут масової інформації"

Безслідно зник журналіст і волонтер із Херсону Констянтин Риженко. Він 12 березня повідомляв журналістам, що його нібито розшукували силовики російських окупантів.

Про це стало відомо 31 березня з анонімного телеграм-каналу "Херсон кримінал", який пов'язують із місцевими правоохоронцями. Там сказали, що Риженко співпрацює з росіянами, проте жодних доказів звинувачення не надали.

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Що доводить зникнення журналіста 

Згодом вже з'явилася публікація в телеграмі волонтера, яка починалася зі слів: "якщо ви це читаєте, значить щось трапилося". Це був запланований пост, публікацію якого Костянтин завжди відкладав на день-два вперед. 

Це відкладене повідомлення, якщо воно опублікувалося, то я не зміг в черговий раз відтермінувати дату. Сигнал звичайно неприємний, але не варто одразу панікувати,
– написав чоловік.

Він додав, що причини публікації можуть бути різні. Зокрема, ситуація, в якій довго не мав зв'язку або втрата телефону.

Чому вирішив, що його шукають 

Констянтин поспілкувався з журналістами "Радіо Свобода" незадовго після того, як окупанти завели в місто "Росгвардію" та інших силовиків. Він розповідав, що ці представники окупаційної влади почали ходити по домівках і вибивати двері активістам. Також таким чином російські "правоохоронці"  приходили до колишніх співробітників СБУ і військових. 

Мені кілька разів передавали інформацію, що конкретно мене шукають, розпитують. Чомусь із фотороботом. Вони заходили у під‘їзди на конкретні поверхи, вибивали конкретні двері й "перевертали" певні квартири,
– сказав тоді Риженко.    

Також він тоді повідомив, що для утримання всіх викрадених, окупанти використовують будівлю колишнього СІЗО. Сказати напевне, скільки людей туди загалом вже привезли – неможливо. 

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Автор: Олександр Марчак