У Херсоні зник журналіст і волонтер Костянтин Риженко: раніше казав, що його шукають окупанти

Безслідно зник журналіст і волонтер із Херсону Констянтин Риженко. Він 12 березня повідомляв журналістам, що його нібито розшукували силовики російських окупантів.

Про це стало відомо 31 березня з анонімного телеграм-каналу "Херсон кримінал", який пов'язують із місцевими правоохоронцями. Там сказали, що Риженко співпрацює з росіянами, проте жодних доказів звинувачення не надали.

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Що доводить зникнення журналіста

Згодом вже з'явилася публікація в телеграмі волонтера, яка починалася зі слів: "якщо ви це читаєте, значить щось трапилося". Це був запланований пост, публікацію якого Костянтин завжди відкладав на день-два вперед.

Це відкладене повідомлення, якщо воно опублікувалося, то я не зміг в черговий раз відтермінувати дату. Сигнал звичайно неприємний, але не варто одразу панікувати,

– написав чоловік.

Він додав, що причини публікації можуть бути різні. Зокрема, ситуація, в якій довго не мав зв'язку або втрата телефону.

Чому вирішив, що його шукають

Констянтин поспілкувався з журналістами "Радіо Свобода" незадовго після того, як окупанти завели в місто "Росгвардію" та інших силовиків. Він розповідав, що ці представники окупаційної влади почали ходити по домівках і вибивати двері активістам. Також таким чином російські "правоохоронці" приходили до колишніх співробітників СБУ і військових.

Мені кілька разів передавали інформацію, що конкретно мене шукають, розпитують. Чомусь із фотороботом. Вони заходили у під‘їзди на конкретні поверхи, вибивали конкретні двері й "перевертали" певні квартири,

– сказав тоді Риженко.

Також він тоді повідомив, що для утримання всіх викрадених, окупанти використовують будівлю колишнього СІЗО. Сказати напевне, скільки людей туди загалом вже привезли – неможливо.

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