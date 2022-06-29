З Херсоном не буде так, як з Кримом, – Ступак про плани окупантів

Росія планує провести у захопленій Херсонській області псевдореферендум і приєднати її до свого складу.

Якщо вони умовно встигнуть включити окуповану Херсонщину, то в російського суспільства не буде такого ефекту піднесення, як з Кримом. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Він нагадав, що тоді росіяни ледь не божеволіли й казала, що "Крым наш" та "вернулся в родную гавань".

Що таке Херсон – вони не розуміють. Кавуни, а що ще в тому Херсоні. Для росіян там немає нічого цікавого. Тобто такого піднесення не буде,

– зазначив Іван Ступак.

Крім того, він зазначив, що цього приєднання взагалі ніхто не визнає. Навіть ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку, в яку входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Іван Ступак нагадав, що Лукашенко в Крим так і не їздив. Він постійно погрожував Україні, що відвідає його та визнає, проте так цього і не зробив.

"Вони (росіяни – 24 канал) не зможуть "забетонувати" цю ділянку території, як це зробили з Кримом. Вони "забетонували" його на ці останні 8 років, сказавши, що це російська територія", – повідомив колишній співробітник СБУ.

З Херсоном цього не буде. Він не виходить російським. Там є велика кількість місцевих партизанів, які працюють й просто знищують їх (росіян – 24 канал),

– пояснив Іван Ступак.

На його думку, окупанти не встигнуть провернути цю бюрократію входження Херсону до Росії. Вони його викинуть, як тільки максимально пограбують, заберуть весь врожай, а тоді звідти заберуться. Звісно, не без допомоги українських військових.

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