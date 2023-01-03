Ховали вдома та у підвалі: на Херсонщині понад 50 дітей-сиріт врятували від депортації в Росію

Окупанти примусово вивозять українських дітей до Росії. На Херсонщині понад 50 малюків вдалося врятувати від депортації.

За дітьми приходили російські загарбники разом з ФСБшниками. Однак малюків сховали працівники центру соціально-психологічної реабілітації та мешканці села Степанівка.

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Як на Херсонщині дітей врятували від депортації в Росію

Директор центру соціально-психологічної реабілітації Володимир Сагайдак розповів, що окупанти планували силою забрати дітей-сиріт та вивезти у Росію. У центрі перебували 52 дитини і співробітники вирішили сховати їх.

Так, одна зі співробітниць центру забрала до себе додому трьох дітей, а людям казала, що це її племінники.

Ті, які розуміли, що у нас діти, яких ми переховуємо – намагалися нам навіть допомагати. Допомагали молоком, давали безкоштовно, хтось картоплю приносив, хтось грався з нашими дітками. Найважче – це переживали, щоб дійсно, як казали вже, не прийшли. Щоб просто не прийшли до хати,

– розповіла жінка, що забрала до себе дітей.



Врятовані діти-сироти на Херсонщині / Скриншот з відео

У підсумку у центрі залишилося 15 дітей, які жили там у підвалі та їли те, що готували на вогнищі. Таким чином, директор центру Володимир та небайдужі місцеві жителі врятували від депортації 52 дітей.

До речі, в інтернаті у Херсоні російські окупанти примусово забирали дітей 3, 4 та 5 років. Наразі невідомо, де вони зараз перебувають.

Росіяни хочуть вивезти 2 тисячі дітей з окупованих територій в Москву

Нещодавно міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти хочуть вивезти з тимчасово окупованих територій до Москви ще півтори – дві тисячі українських дітей.

За словами мера, загарбники намагаються вивезти дітей нібито на "новорічну ялинку" до Москви. Однак, вірити росіянам не можна. Так, окупанти нерідко безжалісно викрадають неповнолітніх та передають на "всиновлення" російським сім'ям.