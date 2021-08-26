Хотів на перекур: на Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі

У місті Берислав Херсонської області між пасажирами рейсового буса трапився конфлікт. Під час словесної перепалки один чоловік заявив, що підірве гранату.

Гранати у чоловіка не було

Інцидент трапився 25 серпня близько 15:00. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter прямував з курортного селища Лазурне в місто Кам'янське Дніпропетровської області.

Цікаво У США на борту літака спалахнув телефон пасажира

Правоохоронцям подзвонив водій. Він заявив, що в салоні перебуває агресивний чоловік, який погрожує підірвати гранату, хоча жодного підозрілого предмета у руках немає. Загалом в автобусі було 26 людей. Водій сказав поліцейським, що через 5 хвилин буде на автостанції у Бериславі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили,

– розповіли правоохоронці.

Пасажир хотів покурити

Правопорушником виявився п'яний 51-річний мешканець Дніпропетровської області, який направлявся з відпочинку додому. Пасажир пояснив, що почав погрожувати гранатою, бо водій не хотів зупинитися, аби він покурив.

Поліцейські склали на чоловіка 2 адміністративні протоколи:

через дрібне хуліганство;

появу у громадському місці в п'яному вигляді.