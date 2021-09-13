На Херсонщині чоловік погрожує підірвати будинок: поліція почала спецоперацію

У селищі Іванівка в Херсонській області місцевий житель погрожує підірвати власний будинок. 45-річний чоловік забарикадувався у будівлі.

Відповідне повідомлення надійшло до поліції вночі проти 13 вересня, близько 04:22. Правоохоронцям зателефонувала односельчанка чоловіка.

Читайте також У Херсоні бійцівський собака за вказівкою господарки тероризує людей

На місце події оперативно прибули керівництво поліції Херсонщини, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що чоловік живе з дружиною та 4 дітьми.

Вночі спалахнула сімейна сварка, у ході якої підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Жінка з дітьми втекли з будинку й викликали поліцію. У поліції запевнили, що загрози для їхніх життів немає.

Поліцейські проводять перемовини

Чоловік зачинився на другому поверсі будинку. Він відмовляється виходити. Територію біля оселі оточили, а людей відвели на безпечну відстань.

Інформацію про даний інцидент вже внесли до журналу Єдиного обліку. Станом на 10:07 полійцейські проводили перемовин з чоловіком. Якщо він не погодиться припинити правопорушення, до нього застосують поліцейські заходи, передбачені законом.

Інцидент з гранатою на Одещині

Цього ж дня, 13 вересня, ще один інцидент з гранатою трапився у селі Визирка, що в Одеській області. Чоловік стояв з боєприпасом біля магазину й лякав людей. Правопорушника затримали. Подію розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.