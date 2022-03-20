На Херсонщині двоє поранених: один місцевий житель підірвався на міні

У Херсонській області внаслідок підриву міни постраждало двоє людей. Ще один місцевий мешканець загинув.

У Музиківській громаді на Херсонщині двоє людей поранено. Також 1 мешканець загинув – підірвався на міні.

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Повідомляється, що на території громади знайшли 8 снарядів, що не розірвалися – навколишні поля на наявність мін та боєприпасів ще не обстежували. У Музиківській громаді пошкоджено 16 будинків, повідомляє секретарка сільської ради Людмила Погрібна.

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