На Херсонщині судять 57-річного чоловіка і 29-річну жінку за співпрацю з окупантами

Двоє жителів Херсонщини постануть перед судами. Вони пішли на співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За що судитимуть двох жителів Херсонщини?

За даними слідства, у травні 2023 року вони добровільно погодилися співпрацювати з окупантами та обійняли керівні посади на тимчасово окупованій території.

57-річний чоловік став так званим заступником голови Каланчацької військово-цивільної адміністрації, а 29-річна жінка – начальницею територіального управління в Скадовську.

На цих посадах вони відповідали за роботу комунальних підприємств і служб. Також, за версією слідства, давали вказівки замінювати українську державну символіку на російську та допомагали розселяти російських військових у будинках місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Херсонська обласна прокуратура передала обвинувальні акти до суду. Їм інкримінують колабораційну діяльність.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали у Запоріжжі двох агентів ФСБ, які готували вбивства чотирьох українських військових.

За даними слідства, 18– та 19-річні хлопці через фейкові акаунти на сайтах знайомств заманювали військових на зустрічі.

Там на них мали напасти, а потім зафільмувати вбивства для російських кураторів.

Правоохоронці викрили агентів, коли ті шукали місця для засідок. Під час обшуків у них знайшли телефони з доказами зв'язку з ФСБ, ніж, травматичний пістолет і гранату.