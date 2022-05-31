На Херсонщині й Харківщині у ЗСУ є успіхи, на Запоріжжі стримують окупантів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в українських захисників та захисниць є успіхи на Херсонщині та Харківщині. Крім того, нашим воїнам вдається стримувати ворога на Запоріжжі.

Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський наголосив, що наші захисники та захисниці проявляють максимальну хоробрість.

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Наша мета – повне відновлення територіальної цілісності

Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку та на Харківщині. Водночас на ключових напрямках Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі Збройні Сили стримують тиск загарбників.

Президент зазначив, що українські військові залишаються господарями фронтової ситуації. Це триває навіть попри переваги ворога в техніці та кількості особового складу.

Глава держави зазначив, що зараз усі українці хочуть якнайшвидшого звільнення територій та визволення наших людей. Однак Зеленський наголосив, що діяти потрібно обережно, адже необхідно цінувати життя.

Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя,

– підкреслив Зеленський.

Ситуація на Донбасі – складна

Володимир Зеленський також констатував, що ситуація на Донбасі надзвичайно складна. Епіцентрами протистояння зараз є Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Курахове.

Окупантів у Сєвєродонецьку не зупинило велике хімічне підприємство – вони по ньому завдали авіаудару. Глава держави назвав такі дії окупантів божевіллям.

Водночас президент зазначив, що ситуацію на фронті потрібно оцінювати комплексно – не по одній ділянці, де йдуть найбільш жорсткі бої, а по всій лінії.

Нагадаємо, що 31 травня росіяни завдали авіаудару по хімічному підприємству в Сєвєродонецьку та влучили в цистерну з азотною кислотою. Через це глава ОВА Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів та підготувати захисні маски, змочені у розчині соди. Крім того, необхідно слідкувати за напрямом вітру, адже від цього залежить, куди йтимуть випари кислоти.

Вечірнє звернення Зеленського за 31 травня: дивіться відео