На Херсонщині колаборант допомагав окупантам викрадати й катувати місцевих

Херсонщина окупована майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Там окупанти людей із проукраїнською позицією викрадають та тримають в полоні. У цьому рашистам допомагають колаборанти. Одного з таких викрили українські правоохоронні органи. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, українська спецслужба встановила колаборанта на Херсонщині, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території регіону.

Окрім цього, він брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.

Під час спецоперації співробітники СБУ вивезли зловмисника на підконтрольну українській владі територію нашої держави. Слідчі дії тривають.

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