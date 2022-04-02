На Херсонщині кримський сценарій зазнав краху, – заступник голови облради

У Херсонській області кримський сценарій провалився. В облраді розповіли про "системну обробку області зсередини", яку розпочали росіяни після невдалої спроби створити квазіреспубліку.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський прокоментував дії російських загарбників та ситуацію в області.

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На Херсонщині кримський сценарій провалився

Він зазначив, що загарбники хотіли повторити у Херсонській області кримський сценарій. Для цього їм потрібна була організаційна та інформаційна підтримка обласної влади, місцевого самоврядування, представників великого бізнесу, лідерів громадської думки.

Однак громада виступила за територіальну цілісність України та невизнання будь-якого референдуму про створення квазіреспубліки на території області.

Голови громад відмовилися працювати під прапорами окупантів. Багато найбільших підприємств відкрили свої склади для гумпотреб населення замість того, щоб будувати економічні мережі з Кримом,

– пояснив посадовець.

А люди зі всієї області почали протестувати проти окупації.

Загарбники хочуть лояльного ставлення до себе

Після провалу своєї початкової тактики росіяни вдалися до іншої.

"Подумаймо, що зараз роблять орки: заблокували всі можливості постачання гуманітарних вантажів, зокрема, медикаментів, також – централізованої евакуації населення", – зазначив Соболевський.

Він додав, що на Херсонщині росіяни не знімають прапорів на меріях, але до кожного голови великої громади поставили своїх "смотрящих", з якими місцева влада повинна узгоджувати ключові рішення. Там, де місцеве населення висловлює принципову позицію, починаються погрози, обшуки, викрадення, допити, заміни. Через це деякі голови громад змушені скласти повноваження, інших тримають у заручниках.

Заступник голови облради також розповів, що окупанти "тиснуть" на керівників лікарень і змушують переходити під їхню юрисдикцію, нав'язують постачання медикаментів з держави-агресорки.

В області триває системна зачистка активних, патріотично налаштованих громадян, журналістів. Доля багатьох затриманих загарбниками невідома.

Сьогодні орки хочуть сформувати лояльне до них ставлення. Не ведіться,

– закликав місцевих Соболевський.

Він наголосив, що це – озброєні загарбники, які прийшли вбивати, грабувати, перетворити людей на рабів системи, частиною якої вони є".

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