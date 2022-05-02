На Херсонщині окупанти до смерті закатували ветерана АТО: справу розслідують

Херсонська обласна прокуратура розслідує вбивство ветерана АТО Назара Кагальняка. На початку квітня російські окупанти викрали його і катували.

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, а також – умисного вбивства. Зараз триває досудове розслідування.

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Окупанти два тижні мордували чоловіка

Раніше Назар Кагальняк боронив Україну на Сході під час АТО. Утім, під час повномасштабного вторгнення Росії чоловік не пішов в лави ЗСУ. У нього були серйозні проблеми зі здоров’ям: два інфаркти та операція на серці. Згодом йому встановили кардіостимулятор.

Як вдалося з’ясувати слідчим, на початку квітня російські окупанти увірвалися в його дім у селі Абрикосівка, що на Херсонщині. Вони силоміць вивезли його у невідомому напрямку. Упродовж двох тижнів загарбники жорстоко катували ветерана АТО. Зрештою Назара привезли додому у критичному стані. Рідні встигли завезти його до лікарні. Однак медики не змогли врятувати чоловіка.

Як раніше розповідав його друг, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко, Назар виховував чотирьох дітей (двоє з них – неповнолітні), а також двох онуків. Останні кілька років чоловік проживав сам і багато допомагав своїм дітям. До речі, найменший лише закінчує перший клас. У нього також є інвалідність.

Тепер ми маємо зробити все, щоб вбивство Назара Кагальняка стало цвяхом в труні рашизму і тих конкретних воєнних злочинців, які його репрезентують, – розповів Іван Мойсієнко.

Українські правоохоронці зазначають, що роблять все можливе для встановлень деталей воєнного злочину окупантів. Вони намагаються встановити осіб, які довели Назара Кагальняка до смерті. Ці факти задокументують, після чого передадуть їх до суду.

Нагадаємо, станом на 2 травня російські окупанти все намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської області. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загарбники намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Так, окупанти активно використовують безпілотники для розвідки. Українські військові про все знають і продовжують давати відсіч російським воякам.

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