На Херсонщині окупанти викрали колишнього депутата облради Віктора Помазнюка

Росіяни продовжують терор на тимчасово окупованих ними територіях. 11 травня вони викрали ексдепутата обласної ради Віктора Помазнюка.

Про це повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади.

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Там розповіли, що Віктора Помазнюка російські військові забрали просто з його будинку. Озброєні окупанти вдерлися до його помешкання 11 травня. Крім того, що Помазнюк був депутатом Херсонської облради, він також є директором фермерського господарства "Акант".

Скоріше за все перебуває у відділенні поліції у Новій Каховці,

– заявили у міській територіальній громаді.

Плани росіян щодо Херсона

За повідомленнями російських ЗМІ, окупаційна "влада" в захопленому російськими військами Херсоні планує звернутися до керівництва Росії з проханням увести Херсонську область до складу Росії.

ЗМІ посилаються на призначеного окупантами "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова. За його словами, Херсонську область України, яка перебуває під контролем російських військ, планують "приєднувати" до Росії без створення так званих "ХНР" чи референдумів.

Окупанти викрадають цивільних

Херсонська область наразі частково перебуває під контролем ворога: місцевих жителів затримують або на ворожих блокпостах, або окупанти з'являються за місцем проживання. У зоні ризику – переважно учасники АТО/ООС, українські правоохоронці, представники кримськотатарської спільноти. Водночас, приміром, мародери окупантів не цікавлять.

Подекуди Росія може навіть направляти військових в населенні пункти, які не перебувають під контролем російських військ. Так, медіа "Мост" повідомило про те, що в одному з сіл Скадовського району заїхала військова колонна, щоб затримати за місцем проживання співробітника СБУ. Вдома його не було, але будинок пограбували.

Подібна ситуація склалася і на Запоріжжі

Зауважимо, що на Запоріжжі ситуація не краща. Російські загарбники там також викрадають людей на окупованих територіях. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, від початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей

За його словами, досі перебувають в заручниках російських окупантів 118 людей. Натомість з їхніх лап вже вдалось звільнити 153 людини.

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