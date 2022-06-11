На Херсонщині партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази, – ЗМІ

Херсонці попри тимчасову окупацію не втрачають бойового духу та допомогають ЗСУ звільняти область від ворога. В регіоні діють сили опору – цього разу українські партизани допомогли знищити бази російських військових.

Партизани допомагають ЗСУ завдавати смертельних ударів росіянам

Видання повідомляє з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника, що партизани, до складу яких входять цивільні та колишні солдати, надали інформацію, яка сприяла атаці ЗСУ на дві російські бази на Херсонщині.

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Попри те, що нестача зброї, боєприпасів та обладнання заважає українським військовим, партизани допомагають українським силам завдавати ударів по підконтрольній Росії території навіть у районах, де це небезпечно, а іноді й неможливо,

– йдеться у повідомленні.

Дві російських бази у Херсоні знищено

Тож, повідомляють, що цього тижня партизанські розвідники скерували артилерійські удари по двох російських базах в окупованій Херсонській області, у результаті чого загинули десятки ворожих солдатів.

Українські розвідники підійшли до об'єкта російської армії в селі Чкалове і виявили на базі багато іноземних бійців, а також російських солдатів і важке озброєння. ЗСУ обстріляли базу снарядами, вбивши десятки бійців,

– додало джерело ЗМІ.

Ліквідовано двох генералів

Пізніше того ж дня розвідники скерували чергову артилерійську атаку, цього разу на курортний комплекс у Старій Збурівці, вбивши десятки російських солдатів, зокрема двох генералів.

Кількість загиблих під час удару не уточнюють. Однак припускають, що втрати великі. Оскільки після того, як снаряди влучили в склад з боєприпасами, пожежу не могли приборкати понад 6 годин.

Схоже, військові були частиною сирійських військ

Повідомляють також, що перед нападом партизани підійшли до деяких іноземних бійців, щоб спробувати поговорити з ними. Партизани припустили, що військові – араби.

Іноземні бойовики жили в наметах поблизу будинків, окупованих російськими військами, і, ймовірно, були частиною контингенту сирійських військ, які прибули до Росії 3 тижні тому.

Партизанський опір посилюється

До слова, попередньо радник ОП Олексій Арестович повідомляв, що 10 червня на Херсонщині партизани підірвали авто з російським полковником.

Партизани діють не лише на Херсонщині, а й на окупованих територіях Запоріжжя. Зокрема, у Мелітополі

у травні вони ліквідували 2 осіб високого рангу.

Також мелітопольські партизани зуміли ліквідувати близько 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення та провести понад 20 успішних операцій опору.

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