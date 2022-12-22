У Каховці, Новій Каховці й Олешках є певний рух, окупанти перелякані, – Соболевський
На Херсонщині російські загарбники налякані через потужні атаки українських воїнів. У Каховці, Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані наразі є "певний рух".
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Детальніше розповідає 24 канал.
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По окупантах "прилітає" дуже влучно і часто
Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань, Олешки, – там є певний рух зараз, але, все ж таки зберігаємо інформаційну тишу,
– зазначив Соболевський.
З цих населених пунктів загарбники намагаються депортувати максимальну кількість людей. На деяких локаціях загарбники стараються розселити своїх солдатів у приватних будинках. Річ у тім, що росіяни дуже переживають, аби наші воїни один ударом не знищили велику кількість ворожих бійців.
Це зараз їхня (окупантів – 24 канал) тактика. Вони дуже бояться в одній локації тримати велику кількість особового складу, бо знають, що від ЗСУ "прилітає" дуже влучно і часто,
– підкреслив Соболевський.
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Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- У Херсоні підірвали колаборанта "Шниря". Про це повідомив депутат облради Сергій Хлань. Також він розповів, що "Шниря" росіяни призначили керувати Любимівкою і Василівкою Каховського району. Колаборант охоче здавав українських активістів ворогу.
- Загарбники продовжують мародерити. Цікаво, що найбільше шукають саме алкоголь, зазначив Соболевський.
- За добу на Херсонщині фіксують по 60-70 обстрілів окупантів. Найчастіше загарбники б'ють саме по обласному центру.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що окупанти обстрілюють власні позиції після удару ЗСУ.