З Херсонщини продовжується евакуація населення: за 3 дні евакуювали понад 5 тисяч людей

За останні 3 дні з Херсонської області вдалося вивезти понад 5 тисяч осіб. Евакуація не відбувається стандартним шляхом - найчастіше люди виїжджають велосипедами.

Голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул розповів, що до області вдалося евакуюватися понад 5 тисячам херсонців. Конкретні місця евакуації Вілкул не назвав, аргументуючи це збереженням безпеки.

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За словами голови ОВА, Дніпропетровська область робить усе можливе, щоб допомогти людям переправитися в безпечне місце.

Довжина фронту понад 100 км на нашому Криворізькому напрямку. І ми робимо все, що можемо, щоб допомогти людям, які провели майже два місяці в окупації, евакуюватися. Конкретні переходи, звичайно, не називатиму,

– написав Вілкул.

Губернатор додав – не завжди можна евакуюватися за допомогою авто. Іноді люди переправляються річкою, а найчастіше – на велосипеді.

Він розповів, що перед блокпостами стоять сотні, якщо не тисячі велосипедів. Їх залишають ті, хто перейшов на підконтрольну ЗСУ територію. Далі велосипеди забирають комунальники.

Ті, хто добирається з Херсонщини до Кривого Рогу, можуть переночувати в місті. Ті, хто хоче залишатися довше, можуть розміститися у школах, садках та територіальних центрах.

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