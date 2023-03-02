Так чинять терористи: на Херсонщині окупанти атакували людей, які стояли за гуманітаркою

У Козацькому Херсонської області окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги. Там були мирні люди, які чекали гуманітарку.

Росіяни запустили безпілотник у село Козацьке Бериславського району. Дрон скинув вибухівку на людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.

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Волонтери міжнародної організації приїхали до села, аби роздати місцевим жителям овочеві набори.

У якому стані люди

Внаслідок атаки росіян 9 людей зазнали поранення. Серед них – 16-річний підліток, він отримав вогнепальні поранення правого стегна.

Усіх постраждалих забрали до місцевої лікарні. Четверо людей перебувають у важкому стані, тож медики борються за їхнє життя.

Місце, де люди чекали гуманітарку / Фото Херсонської ОВА:

Тактика терористів

Очевидно, що атакувати мирних людей в черзі за їжею – тактика терористів. Крім того, було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У місцевій школі повибивало вікна.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Херсона

28 лютого російська армія нещадно обстріляла з артилерії Херсон. На вулиці Привокзальній біля під'їзду загинув 71-річний чоловік. Ще один 72-річний перехожий зазнав поранення.

Загалом у цей день на Херсонщині через удари росіян загинули 4 людини, а ще 5 були поранені.