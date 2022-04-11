На Херсонщині росіяни поширюють бюлетені про "необхідність" війни

На території захопленої Херсонської області росіяни поширюють свою пропаганду. Вони роздають місцевим мешканцям "бюлетені", які мали б заохочувати людей до війни.

Загарбники у своїх листівках обґрунтовують "необхідність" ведення війни. Також вони подають викривлену інформацію про хід бойових дій.

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Окупанти проводять заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів,

– розповіли у Генштабі.

Росіяни хочуть, щоб українці оформляли пенсії відповідно до правил держави-агресорки. Також вони закликають людей підписуватися на російські телеграм-канали і цинічно кажуть, що там є "правдива інформація".

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