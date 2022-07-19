На Херсонщині росіяни вилучили всі інкасаторські авто "ПриватБанку" та захопили електростанції

Окупанти, яких бункерний диктатор закинув на криваву роботу на Південь України, з кожним днем посилюють власний контроль над тимчасово підконтрольними їм територіями. Загарбники проводять безліч акцій із залякування і захоплення важливих для них підприємств та установ.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, нещодавно путінські ординці вирішили "гарантувати" окупованій Херсонщині надійну подачу електроенергії. Для цього озброєні загарбники вдерлися до всіх електростанцій та підстанцій і встановили над ними свій повний контроль.

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Захоплення всіх об'єктів електроенергетики росіяни проводили вже з урахуванням своїх попередніх фіаско на інших підприємствах.

Привезли бригади з "Крименерго"

Розуміючи, що працівники української "Херсонобленерго" здебільшого відмовлятимуться від співпраці з окупантами, путінські карателі заздалегідь організували приїзд до окупованого регіону чималої кількості фахівців з Криму.

Спеціалісти з українського півострова знадобилися ФСБшникам та кураторам для підготовки Херсонщини до анексії для заміни електромонтерів та контролерів, які не зголосилися обіймати посади при "новій владі".

Під час захоплення всіх підприємств сектору електропостачання окупанти вчиняли чималий тиск на їх працівників та керівництво.

Загарбники традиційно для себе обіцяли збільшення зарплат у разі, якщо люди погодяться до співпраці з ними, а також гарантували швидкі розправи у випадках, якщо на станціях стануться диверсії.

Путінські ординці наполягали на тому, що всі працівники обленерго мають написати заяви про взяття їх на роботу на "російські підприємства", а також змушували всіх відкрити рахунки у російських банках.

Більшість фахівців, як і очікували загарбники, відмовилися від співпраці з ними. Через це їх одразу замінили "російськими спеціалістами".

Всіх працівників "Херсонобленерго", які погодилися на роботу з росією, мають перевірити російські спецслужби. Адже окупанти дуже бояться, що місцеві працівники можуть співпрацювати з ними та паралельно з тим виводити з ладу системи електропостачання регіону.

Росіяни змушують працівників "ПриватБанку" припинити роботу

Крім того, воєнні злочинці вирішили посилити заходи для впровадження обігу рублів на Херсонщині. На їх думку, для успіху в цьому напрямку їх потрібно повністю зупинити роботу українських фінансових установ в області.

Через це під надзвичайний тиск попали керівники регіональних філій та відділень "ПриватБанку". До центрального офісу української фінансової структури неодноразово приходили озброєні ФСБшники. Вони вимагали, аби банк припинив обслуговувати клієнтів на підконтрольній росії території області.

Посадовців тягали на допити, а у їх домівках шукали "докази співпраці з СБУ". Незгодних саджали в ізолятори, де їх катували та утримували без води та їжі. Через всі ці заходи банк на вимогу окупантів був вимушений призупинити роботу свого центрального офісу на Херсонщині.

Також загарбники вилучили всі інкасаторські автомобілі, які належить "ПриватБанку". Ці машини окупанти можуть використовувати для прихованого перевезення заручників, представників "місцевої влади" та безпосередньо командного складу російської армії та спецслужб.