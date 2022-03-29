На Херсонщині російські військові викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка

Окупанти вивезли в невідомому напрямку очільника Милівської громади Олега Яхнієнка. Це трапилось 28 квітня.

Про це повідомив Каховський міський голова Віталій Немерець. Він зазначив, що окупанти продовжують викрадати українців.

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"Попри це все ми працюємо", – сказав Немерець.

Скільки посадовців вкрали росіяни

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за час повномасштабної війни, станом на 29 березня, викрали 11 міських голів та 8 інших чиновників. З останніх викрадень – це голова Берислава Олександра Шаповалова та голова Голої Пристані Олександр Бабич. Росіяни вчинили ці злочини на Херсонщині.

"Викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову", – сказав Кличко.

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