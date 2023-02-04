На Херсонщині розпочалась боротьба за владу між кадирівцями та ФСБ

Певний проміжок часу на Херсонщині було посилення кадировців. Гауляйтер Владімір Сальдо публічно дякував їм за те, що вони взяли під контроль регіон.

Відомо, що кадировці займалися тотальним пограбуванням фермерів. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Як зазначає Хлань, зараз кадирівців стало дещо менше. Тепер окуповану частину Херсонщини під контроль беруть представники ФСБ.

ФСБшники по скаргах фермерів почали переслідувати кадирівців. Вони описують абсолютно усе майно – не лише фермерів, а й підприємців. Цей тиск робиться під виглядом примусової перереєстрації за російським законодавством,

– стверджує депутат Херсонської облради.

Є навіть факти затримання. Здебільшого це стосується місцевих колаборантів, які співпрацюють з кадировцями.

"Зазвичай наведення роблять колаборанти, а тоді вже приїжджають кадировці. Ідентифікувати їх важко, а от особи колаборантів встановляють. Саме ФСБ затримують представників колаборантських структур і тримають під вартою", – зауважив Хлань.

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