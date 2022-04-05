На Херсонщині ситуація складна, вранці лунали сильні вибухи
5 квітня 2022 , 09:24Читать новость на русском
У Херсонській області склалась важка воєнна ситуація. Офіс президента повідомляє, що в регіоні постійні вибухи.
Зокрема, вони лунали приблизно о 5 годині ранку. Інформацію про потерпілих та руйнування уточнюють, повідомляє 24 канал.
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На Херсонщині немає ліків, продуктів і зв'язку
Більшість населених пунктів області залишаються в важкому стані через дії ворога. Там немає ліків та продуктів, у деяких районах – води та зв'язку.
На півночі регіону від окупантів вдалося звільнити деякі населені пункти. У співпраці з Дніпропетровською областю там відновлюють життєдіяльність.
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