На Херсонщині на станції Великі Копані побачили російський військовий потяг

Жителі Херсонщини 2 березня зафіксували російський військовий потяг. Він стояв на який стояв на станції Великі Копані.

Ворожий потяг зафіксували очевидці. Відповідне відео вони оприлюднили у соцмережах.

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На потязі побачили літеру Z, якою зазвичай окупанти позначають свою техніку. Потяг був на станції ще 2 березня.

На Херсонщині побачили російський військовий потяг: дивіться відео

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