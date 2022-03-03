На Херсонщині на станції Великі Копані побачили російський військовий потяг
3 березня 2022 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:Cуспільне Херсон
Жителі Херсонщини 2 березня зафіксували російський військовий потяг. Він стояв на який стояв на станції Великі Копані.
Ворожий потяг зафіксували очевидці. Відповідне відео вони оприлюднили у соцмережах.
Важливо Херсон не здається: палять військову техніку окупантів
На потязі побачили літеру Z, якою зазвичай окупанти позначають свою техніку. Потяг був на станції ще 2 березня.
На Херсонщині побачили російський військовий потяг: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!