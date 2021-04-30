На Херсонщині на свята заборонили пікніки у парках і лісах

Затяжні вихідні на Херсонщині обійдуться без пікніків та вилазок у парки. Місцева влада вирішила запобігти поширенню коронавірусу і видала відповідне рішення.
Джерело:"Херсон online"
Обласна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила заборонити на свята пікніки у лісах і парках через те, що це загрожує черговим спалахом коронавірусу. Про це повідомив заступник голови комісії Вадим Чабан.
Тим часом Перед виходом з локдауну у Києві знижується кількість хворих на COVID-19
Додаткові заходи контролю на Херсонщині
Дотримання заборони контролюватимуть рейдові групи з поліцейських і працівників лісгоспів. Чабан додав: уже від 29 квітня патрулі виходять на додаткові рейди. Зокрема, по 5 разів на день вони навідуватимуть в один з найбільших ТРЦ області – "Фабрику".
Чабан розповів також цікаву деталь зі статистики: зі 120 хворих з позитивним тестом ПЛР за день – 45 осіб ті, хто повернулися з Туреччини і Єгипту. Відтак комісія просить місцеву владу говорити з мешканцями про те, що наразі варто утриматися від поїздок.
Ситуація з коронавірусом на Херсонщині
- За добу в області виявили 237 нових хворих на COVID-19. Натомість одужав 151 житель області, ще 9 осіб померли внаслідок ускладнень.
- За весь час пандемії у Херсонській області виявили 31 108 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
- З них 24 930 осіб побороли недугу, 5 233 жителі області лишаються інфікованими на COVID-19, 945 осіб померло.
- Загалом Херсонщина – регіон, у якому спостерегли одну з найменших кількостей випадків COVID-19. Менше лише на Луганщині та Кіровоградщині.
- Область наразі перебуває у жовтій зоні обмежень за познаками МОЗ.