І вдень, і вночі: на Херсонщині тренуються спецпризначенці ЗСУ – потужне відео
На Херсонщині українські військові тренуються протидіяти терористичним загрозам. Практичні дії вони вдосконалюють як вдень, так і вночі.
Постійні тренування обумовлені наявністю в регіоні критичних об'єктів інфраструктури, на які може посягати ворог. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Він наголосив, що військові тренуються в умовах, максимально наближених до реальних. Це потрібно, аби забезпечити належний рівень захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих загроз.
Тренування проходять у взаємодії з підрозділами:
- Служби безпеки України;
- Національної поліції;
- ДСНС;
- Національної гвардії;
- Держприкордонслужби;
- а також місцевими органами державної влади та самоврядування.
Українські військові тренуються на Херсонщині: потужне відео
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Наєв пояснив, що спецпризначенці посилено відпрацьовували механізми виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, які пересуваються автомобілями, а також знищення незаконних збройних формувань на підконтрольній Україні території.
Військові продемонстрували високий рівень навченості. Це є запорукою успішної протидії терористичним загрозам та гарантією безпеки українців,
– зазначив він.
Зазначимо, що на початку серпня українські захисники відпрацьовували військові маневри на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині. Туди навідався, зокрема, президент Зеленський.