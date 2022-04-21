На Херсонщині від російського снаряду загинули 2 людей: серед них – 16-річний хлопець
21 квітня 2022 , 09:29Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
У селі Нова Зоря на Херсонщині окупанти вбили 2 людей. Серед них був 16-річний підліток.
Трагедія сталася 20 квітня в одному з житлових будинків. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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20 квітня окупанти з артилерії обстріляли Нову Зорю Білозерського району. Снаряд влучив у житловий будинок, де перебували 2 людей. Вони загинули. Жертвою окупантів став 16-річний хлопець.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні на Херсонщині загинули 44 дітей.