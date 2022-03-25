На Херсонщині вночі було чути сильні вибухи

Вночі 25 березня на Херсонщині були сильні вибухи. Їх чули біля самого Херсону та неподалік Миколаївщини.

Крім того, росіяни в області риють окопи.

Важливо У Високопіллі на Херсонщині росіяни знущаються з місцевих

Жителі територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава розповідають, що окупанти риють в селах окопи. Звідти вони стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Величезний український прапор над Херсоном

Херсон тимчасово перебуває під окупацією російських військових. Попри це, на мерії міста вивісили величезний прапор України. Жителі міста щодня мужньо виходять на мітинги, показуючи окупантам, що вони тут чужі.

В окупованому Херсоні вивісили український прапор: