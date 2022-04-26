На Херсонщині ЗСУ відбили 2 атаки ворога: що ще відбувалося під час оборони Півдня упродовж дня

На Херсонщині ЗСУ відбили 2 атаки ворога, а також знищили 48 окупантів. Вороги втратили багато техніки, проте посилили артилерійсько-мінометні обстріли.

Якою була оперативна обстановка на Півдні країни повідомили в оперативному командуванні "Південь". Додали також, що ворог продовжив гатити ракетами по Одесі та Миколаєву.

Дивіться також Вороги здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втрачали літаки: звіт Повітряних сил за добу

ЗСУ відбили 2 атаки ворога: окупанти втратили 16 одиниць техніки

Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і бойової машини піхоти, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції,

– повідомило командування "Південь".

Ворог також намагався проводити розвідку з допомогою безпілотників, проте наші військові знищили безпілотники, які намагались здобути інформацію про наші позиції, зокрема два "Орлани-10" та "Елерон". Окрім цього, протягом доби ворог втратив загалом 16 одиниць техніки. Зокрема:

2 танки;

3 броньовані машини;

6 одиниць інженерної техніки, та 2 – автомобільної;

48 орків.

На жаль, окупанти знову вгатили ракетами по Одесі та Миколаєву. Місто Миколаїв також накрили системами залпового вогню, – влучили в кондитерський цех, крамницю і по житлових будинках. Поранення отримала одна людина. На щастя, жертв немає.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тероризувати цивільне судноплавство, забезпечувати роботи з підйому майна із затонулого крейсеру й погрожувати нанесенням ракетного удару по всій території України,

– мовиться у повідомленні.

Також окупанти не мали успіху в просуванні до Миколаєва, тому посили артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.

Дивіться також – шалені втрати росіян в Україні: відео