Херсонщину та Миколаївщину обстріляли: в Україні була ракетна небезпека

Увечері середи 13 грудня до атаки дронами по Півдню додалися і ракетні обстріли. 24 Канал розкаже подробиці.

Жителів Миколаївської та Херсонської областей закликали перебувати в укриттях та не нехтувати своєю безпекою.

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Що відомо про обстріли Миколаївщини

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що у Снігурівці Миколаївської області було чутно звук вибуху. Пізніше Кухта заявив, що вибух пролунав поза межами Снігурівки на відкритій місцевості. Він також повідомив про відсутність інформації щодо загиблих чи поранених. За його словами, звернень до екстрених служб не було.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" попереджав про небезпеку та повідомляв, що працювали С-300.

О 23:58 на Миколаївщині оголосили відбій повітряної тривоги.

Що відомо про обстріли Херсонщини

Пізно ввечері 13 грудня звуки вибухів також почули жителі Херсона. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що вибухи могли пролунати о 23:25.

За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, Росія могла обстріляти обласний центр ракетами з комплексів С-300 з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Дані щодо наслідків чергового прояву російського терору уточнюються.

На Херсонщині теж о 23:58 оголосили відбій повітряної тривоги.

Росія тероризувала ракетами й інші області

Повітряні сили 13 грудня о 17:44 попереджали про рух ворожої ракети у бік Кривого рогу. Згодом у ПЗ ЗСУ уточнили, що це була керована авіаційна ракета. Моніторингові канали писали, що це могла бути ракета Х-59.

Також окупанти могли запустити ще одну ракету – цього разу у бік Кіровоградщини. За неофіційними даними від моніторингових каналів, ворожа ціль могла рухатися близько 23:38 у напрямку Кіровоградської області, а потім приблизно о 23:44 – у бік Вінницької області.

Росія також атакувала Україну "Шахедами"

Ввечері 13 грудня країна-агресорка знову випустила ударні БпЛА у бік материкової України. Повітряні сили попередили про рух дронів-камікадзе у бік Дніпропетровщини та Одещині.

Згодом стало відомо про рух російських безпілотників і у напрямку Миколаївщини. Моніторингові канали писали, що загарбники могли випустити БпЛА з тимчасово окупованого Криму.