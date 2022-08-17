Чеченців перевозять до Херсонщини для охорони військових-дезертирів

російські окупанти перекидають на Херсонщину чеченців. Вони мають зупинити дезертирство між військовими.

На Півдні зростає кількість випадків дезертирства. росія вважає, що чеченці зможуть зупинити це. Дані повідомили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 16 серпня.

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росія звозить чеченців на Херсонщину

російські війська все частіше перекидають чеченські підрозділи до Херсонської області як поліцейські сили, які мають на меті зупинити дезертирство російських військ,

– мовиться в повідомленні.

Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти розгортають підрозділи росгвардії та чечні на лівому березі Дніпра. Ці військові мали заблокувати дезертирів від відступу з північної частини Херсонської області.

Основні повідомлення від Інституту вивчення війни

Окупанти здійснили наземні атаки через східну вісь, але не змогли просунутися на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Загарбники наступають у районі Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

російські війська намагалися наступати на півночі та північному заході Херсонської області, але безрезультатно.

У міноборони росії заявили, що ЗСУ в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС. Таким чином вони створюють собі умови для подальшого обстрілу Нікополя або власних провокацій.

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