У Херсонській лікарні одружилися лікарі-інтерни: їх розписав директор медзакладу
10 березня 2022 , 19:08Читать новость на русском
У Херсоні відбулося перше весілля, починаючи з 24 лютого. Одружились лікарі-інтерни, а розписав їх директор обласної лікарні просто у медзакладі.
Сталась подія 10 березня о 12 годині, повідомляє 24 канал. Наречений родом із Херсону, а наречена – з Дніпра.
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Лікарі-інтерни одружились у лікарні / Фото Херсонської ОВА
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