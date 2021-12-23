Грались на кризі: у Херсонській області на ставку потонули двоє дітей

На Херсонщині 23 грудня зникли двоє дітей. Вони грались на тонкій кризі на місцевому ставку. Одну дитину знайшли мертвою. Другу ще шукають.

Діти грались на ставку у селі Роздольне Каховського району. Інформація про зникнення надійшла о 21:10.

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Тіло другої дитини шукають

Діти з 2013 року народження. За інформацією поліції, вони могли потонути на ставку. Тіло однієї дитини знайшли у водоймі. Хоч другу ще шукають, у ДСНС зазначили, що таки обоє дітей потонули.

До пошукової операції залучили 4 рятувальники та 2 одиниці техніки. Зокрема, 1 човен.



Рятувальники прочісують ставок / Фото ДСНС

Як врятуватись, якщо провалились під лід

Із настанням зими рятувальники закликають бути особливо обачними на льоду. Батьків просять не відпускати дітей самих до водойм.