Грались на кризі: у Херсонській області на ставку потонули двоє дітей
Джерело:ДСНС
На Херсонщині 23 грудня зникли двоє дітей. Вони грались на тонкій кризі на місцевому ставку. Одну дитину знайшли мертвою. Другу ще шукають.
Діти грались на ставку у селі Роздольне Каховського району. Інформація про зникнення надійшла о 21:10.
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Тіло другої дитини шукають
Діти з 2013 року народження. За інформацією поліції, вони могли потонути на ставку. Тіло однієї дитини знайшли у водоймі. Хоч другу ще шукають, у ДСНС зазначили, що таки обоє дітей потонули.
До пошукової операції залучили 4 рятувальники та 2 одиниці техніки. Зокрема, 1 човен.
Рятувальники прочісують ставок / Фото ДСНС
Як врятуватись, якщо провалились під лід
Із настанням зими рятувальники закликають бути особливо обачними на льоду. Батьків просять не відпускати дітей самих до водойм.
- Якщо ж нещастя сталось та людина провалилась під лід, то в ДСНС озвучували кілька порад, як вибратись.
- Якщо вибиратися вдається за течією – слід рухатися кригою на животі. Якщо вибиратися доводиться проти течії – треба перевернутися на спину.
- Не можна намагатися піднятися та стати на ноги, оскільки це збільшить ризик піти під воду.
- Людина, яка хоче допомогти та врятувати постраждалого, на ноги теж ставати не повинна: треба повзти кригою. Краще мати з собою якийсь допоміжний засіб – гілку, куртку тощо.