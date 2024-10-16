"Хезболла" атакувала Ізраїль десятками ракет, є поранені

Триває конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою". Вона випустила по Ізраїлю кілька десятків ракет.

"Хезболла" вдарила по території Ізраїлю десятками ракет. Внаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільних.

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Одна ракета впала у двір будинку

Сирени у місті Цфат і околицях спрацювали близько 1:40 ночі. З Лівану випустили приблизно 50 ракет.

Військовим Ізраїлю вдалося перехопили численні ракети, а також інші цілі, що впали у цьому районі.

У муніципалітеті міста Цфат зазначили, що одна із випущених "Хезболлою" ракет потрапила у двір будинку на півночі міста, завдавши незначних пошкоджень.

Двоє людей були госпіталізовані із легкими пораненнями. Вони зазнали їх, коли йшли до бомбосховища.

Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання "Хезболла". Терористичне угрупування "Хезболла" 13 жовтня атакувало військову базу, що прилягає до місто Біньямін на півночі Ізраїлю. Внаслідок удару загинули четверо солдатів ЦАХАЛ.