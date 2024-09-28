"Хезболла" офіційно підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралли

"Хезболла" офіційно підтвердила загибель свого лідера Саїда Хасана Насралли внаслідок удару Армії оборони Ізраїлю напередодні по штаб-квартирі у Бейруті.

Про це із посиланням на повідомлення "Хезболли" пише Reuters. Незадовго до цього про ліквідацію Насралли повідомили у ЦАХАЛ.

Дивіться також Армія Ізраїлю оголосила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

"Хезболла" підтвердило смерть Насралли

Удар ізраїльських ВПС ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Лідер організації загинув внаслідок атаки на центральний штаб у районі Дахія на півдні Бейруту. "Хезболла" офіційно підтвердила його загибель. Раніше про вбивство Насралли заявила Армія оборони Ізраїлю.

Зазначалося, що внаслідок обстрілу було зруйновано і житлові будинки, під якими власне й був штаб. Хасан Насралла був третім секретарем "Хезболли", який очолював організацію понад 30 років. Цю посаду він обійняв після смерті попереднього лідера Аббаса аль-Мусаві.

У своїй заяві угруповання обіцяє "продовжити боротьбу з Ізраїлем". Телеканал ліванської “Хезболли” AL-MANAR TV почав транслювати вірші Корану після того, як угруповання оголосило про смерть свого лідера Насралли.

Що відомо про загиблого лідера "Хезболли"

Хасан Насралла, який помер у віці 64 років, очолював "Хезболлу" з 1992 року. Під керівництвом Насралли "Хезболла" неодноразово завдавала ракетних ударів по території Ізраїлю, а у 2006-му напад на ізраїльських військових став причиною лівано-ізраїльської війни.

Нагадаємо, що напередодні, 27 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по центральній штаб-квартирі "Хезболли", розташованій в центрі Бейрута. Це був четвертий удар ЦАХАЛ по столиці Лівану за майже рік після початку конфлікту.