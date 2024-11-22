Армія оборони Ізраїлю знайшла у бойовиків "Хезболли" російські ПТРК

Російськими протитанковими ракетними комплексами "Корнет" активно користуються бойовики терористичного угрупування "Хезболла". Відповідні докази цього у них знайшли військові Ізраїлю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армію оборони Ізраїлю. Зауважимо, про знаходження російського озброєння у подібних угрупувань повідомляють не вперше.

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Ізраїль знайшов російську зброю у "Хезболли"

ЦАХАЛ повідомляє, що військові Ізраїлю продовжують знищення великого терористичного центру "Хезболли" у південній частині Лівану, де є бойові комплекси, протитанкові позиції, численні склади зброї, що містять гранати, вогнепальну зброю та бойову техніку, спостережні пункти та багато іншого.

Під час відповідної операції ізраїльські воїни виявили приховану позицію, де знаходився ПТРК "Корнет", дальність стрільби якого складає близько 8 кілометрів. Такий ПТРК виявили біля тіла бойовика "Хезболли", якого було ліквідовано під час одного з ударів. Відомо, що на його позиції також знайшли ударний безпілотник.

Водночас на іншій ділянці бійці ЦАХАЛ викрили кілька підземних тунелів та склади зброї терористичного угрупування. Армія оборони Ізраїлю уточнює, що їхні літаки знищили десятки об'єктів терористичної інфраструктури "Хезболли" в південній частині Лівану.



ПТРК "Корнет" у "Хезболли" / Фото ЦАХАЛ

Нагадаємо, у жовтні BILD писало, що в арсеналі бойовиків воєнізованого ліванського угруповання "Хезболли" виявили зброю російського виробництва. Тунелі, де виявили таку знахідку, розташовані на глибині близько 8 метрів. Вони мають сталеві перегородки та двері, а входи розташовані у житлових будинках.