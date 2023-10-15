Хезболла заявила, що атакувала Ізраїль у відповідь на загибель журналіста Reuters: що каже ЦАХАЛ

Хезболла вдарила по Ізраїлю ракетами вранці неділі. Опісля заявила, що це відповідь на його атаку 13 жовтня, внаслідок якої загинув журналіст Reuters.

Про це йдеться в заяві шиїтського бойового угруповання. Хезболла зазначила, що вдарила по місту Штула на півночі Ізраїлю, вбивши одного ізраїльтянина.

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Хезболла заявила, що обстріляла Ізраїль через загибель журналіста

Ізраїльські медики повідомили, що чоловік віком 40 років загинув під час нападу підтримуваного Іраном угруповання. Ще двоє – отримали поранення.

Тим часом Хезболла заявила, що нібито атакувала "військові позиції" високоточними ракетами.

Згідно з відео, яке проаналізували в CNN, відеооператор Reuters Іссам Абдалла був з групою інших журналістів. Вони носили чітко позначені пресжилети, коли стався обстріл поблизу ліванського прикордонного міста Альма-Хааб.

У звіті , опублікованому в суботу, агентство повідомило, що двоє його журналістів, які були поранені під час нападу, розповіли, що пресгрупа знімала вхідний вогонь з боку Ізраїлю. Уточнили, що сталося влучання, Абдалла "сидів на низькому камені біля решти групи".

Reuters поки не визначило, чи стоїть за атакою Ізраїль, хоча стверджує, що удар було нанесено з його боку. Деякі інші ЗМІ, зокрема Al Jazeera та Associated Press, заявили, що снаряди були ізраїльськими.

У ЦАХАЛ пояснили загибель журналіста

Ізраїльські військові вже відреагували на заяву Reuters про загибель журналіста Ісама Абдалли на півдні Лівану в п'ятницю. У ЦАХАЛ зазначили, що Хезболла випустила протитанкові ракети. Вони потрапили в паркан на кордоні Ізраїлю та Лівану. Далі ізраїльські військові запідозрили проникнення на їхню територію, тож відкрили вогонь з танків та артилерії.

Через кілька годин надійшло повідомлення, що постраждали журналісти. Загинув відеограф, який працював на Reuters, громадянин Лівану. Наразі інцидент перебуває на розгляді, підкреслили ізраїльські військові.

Агентство закликало ЦАХАЛ провести ретельне, швидке та прозоре розслідування.

"Для журналістів дуже важливо мати можливість повідомляти вільно і безпечно", — наголосили в Reuters.