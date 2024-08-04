Випустили пів сотні ракет: "Хезболла" заявляє про масовану ракетну атаку на Ізраїль

Рух "Хезболла" здійснив черговий ракетний обстріл півночі Ізраїлю. Зазначають, що мова про "десятки" ракет "Катюша".

Видання посилається на заяву "Хезболли". Атака стала відповіддю на атаку ЦАХАЛ.

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Підтримуване Іраном терористичне угруповання заявляє, що його остання атака на мошав Бейт Гіллель була відповіддю на ізраїльські атаки на Кафаркіли і Дейр-Сіріану в Лівані, в результаті яких, за його словами, були поранені мирні жителі.

Десятки снарядів перехоплено

Численні перехоплення ракет були зафіксовані над Галілейським півостровом. Уточнюють, що багато снарядів були перехоплені системою "Залізний купол".

Ізраїльська місцева влада водночас повідомила про кілька падінь поблизу Бейт Гіллеля, в результаті яких у цьому районі спалахнули пожежі.

Увечері 3 серпня ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Удари в тому числі були завдані по об'єктах інфраструктури та військових структурах.