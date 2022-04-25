Хіба з подарунками, – політолог припустив, чи може Макрон незабаром приїхати у Київ

Еммануель Макрон здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Франції. Найближчим часом він зосередиться на внутрішньополітичному порядку денному.

Про це розповів кандидат політичних наук Максим Соколов в ефірі 24 каналу.

До теми Вибори у Франції 2022 року завершилися: офіційні результати 2 туру

За його словами, зараз Макрону потрібно сформувати новий уряд, зробити певні кадрові перестановки, тому що не всі реформи працюють, а громадяни незадоволені рівнем свого життя.

Зважаючи на це, поки важко сказати, чи Макрон відвідає Україну найближчим часом, адже його більше турбуватиме внутрішня політика Франції.

Можливо, з часом він це зробить. Втім, як сказав представник Офісу Президента, нам не потрібні візити до Києва просто заради селфі. Треба везти "подарунки", а це – важка зброя. Максим Соколов Кандидат політичних наук

Нагадаємо, що у Франції 24 квітня відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з результатами, перемогу здобув Макрон, набравши 58,55% (18 779 809 голосів). Результат Ле Пен – 41,45% або 13 297 728 голосів.

До теми – Макрон переміг на президентських виборах у Франції: дивіться відео