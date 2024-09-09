Детально розібрали постачання у війська артилерії, – Зеленський звернувся до українців

Президент України заявив, що ситуація на фронті та хід війни в цілому напряму залежать від того, чи виконуватимуть партнери свої обіцянки та як швидко це робитимуть.

Про це Володимир Зеленський заявив під час традиційного звернення 9 вересня.

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Звернення Зеленського 9 вересня: головні тези

Президент повідомив, що провів чергову Ставку, на ній розглянули кілька ключових питань:

Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включно з нашими "Богданами", та забезпечення наших бригад технікою,

– сказав президент.

Він повідомив, що щодо енергетики є чіткі терміни та вимоги щодо кожного об’єкта, щодо фізичного захисту та щодо прикриття з повітря.

Президент повідомив, що для реалізації всіх необхідних заходів потрібен чіткий підхід. За його словами, відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО.

Також глава держави повідомив, що триває окрема робота й щодо комплектації наших бойових бригад і бригад резерву.

Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами "Рамштайну" та його перемовин із партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни,

– заявив президент.

Він повідомив, що також 9 вересня Головком Сирський зробив детальну доповідь, передусім про донецькі напрямки.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Якнайбільше боєздатності ворожі армія повинна втратити на Покровському та Курахівському напрямку.

Окремо Головком доповів щодо оборони на Харківщині та щодо операції ЗСУ у Курській області.

Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів,

– сказав президент.

11 вересня відбудеться саміт Кримської платформи

Президент повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня. Також команда першої леді готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства й заради наближення справедливого миру. Пам’ятаємо ключову мету – мир для України, для всієї України, для всіх наших людей,

– додав він.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський традиційно подякував кожному та кожній, хто допомагає Україні.