Близько 30 постраждалих: на фестивалі в Лейпцигу загорілося колесо огляду з людьми

На музичному фестивалі Highfield, що проходить біля Штормтальського озера, сталася пожежа на колесі огляду. Вогонь спалахнув під час виступу репера Ski Aggu.

Вечір суботи 17 серпня на фестивалі в Лейпцигу в Німеччині, який зібрав 30 тисяч відвідувачів, був раптово перерваний через пожежу на колесі огляду. Під час виступу репера Ski Aggu одна з гондол спалахнула, вогонь швидко перекинувся на сусідню.

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Фестиваль у Лейпцигу: пожежа на атракціоні

За словами свідків, пожежа спалахнула в нижній частині атракціону та швидко поширилася. Попри густий дим, що огорнув глядачів, паніки серед них не виникло.

Спроби загасити полум'я вогнегасниками були марними, тому гондоли колеса огляду негайно підняли вгору. Власне, аби запобігти подальшому поширенню пожежі.

Очевидці чули панічні крики людей, які сиділи в гондолах. Пожежники швидко прибули на місце та змогли загасити пожежу. Публіка подякувала рятувальникам бурхливими оплесками,

– пише видання Leipziger Zeitung (LZ).

Попри інцидент, фестиваль був лише тимчасово призупинений і невдовзі продовжився наступними виступами. Організатори повідомили про технічний збій як причину пожежі.

Горить колесу огляду на фестивалі в Лейпцигу / Фото видання LZ

За попередньою інформацією, декілька осіб були поранені та доставлені до лікарні, але стан більшості – стабільний. ЗМІ, зокрема MDR, повідомляють про 30 потерпілих, двоє з яких у важкому стані.

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Репер Ski Aggu, який виступав на сцені під час інциденту, зазнав критики за погану реакцію на надзвичайну ситуацію. Частина публіки була вкрай невдоволена.

Highfield Festival стартував у п'ятницю, 16 серпня, у Лейпцигу. Він залучив відомих виконавців, серед яких Donots та Peter Fox.