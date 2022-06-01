HIMARS, Javelin, гелікоптери та ще повно озброєння: яка допомога надійде у новому пакеті США

США схвалили 11 пакет військової допомоги Україні. Він включатиме надання HIMARS, Javelin, гелікоптерів тощо.

Обсяг допомоги сягатиме 700 мільйонів доларів, заявляв Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Що включатиме допомога

4 РСЗВ HIMARS та ракети до них;

4 гелікоптери МІ-17;

5 контрбатарейних радарів; ️

2 радари повітряного спостереження; ️

1000 ракет до Джавелінів та 50 установок; ️

6000 одиниць протитанкового озброєння; ️

15 000 боєприпасів до гаубиць; ️

15 тактичні транспортні засоби; ️

Інше обладнання.

Раніше в адміністрації США зазначали, що дальність ракет буде до 80 кілометрів. Однак зауважували, що Україна гарантувала не використовувати цю зброю по території Росії. Крім того, США продовжують співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб постачати Україні необхідне, відповідно до вимог на полі бою.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак подякував Штатам. Він наголосив, що переможемо Росію разом.

Що цьому передувало

Україна просила в союзників РСЗВ HIMARS, аби відбивати атаки ворога. Військово-політичне керівництво наголошувало, що саме цей вид зброї неабияк потрібний армії.

Однак президент США Байден наголосив, що Україні не будуть постачати ракетні системи, що здатні завдати ударів по Росії. Потім ЗМІ писали, що президент дещо змінив свою думку, і вже не виключає відправлення Україні РСЗВ, просто з меншою дальністю.

Вже 1 червня Байден у колонці для The New York Times написав, що США таки нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. Він розуміє, що Україна потребує їх задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Після цього у Білому домі анонсували новий пакет допомоги, який згодом офіційно підтвердив Блінкен.

Байден теж офіційно підтвердив допомогу для України. Він наголосив, що це "нові можливості та передове озброєння". Президент запевнив, що США й надалі надаватимуть Україні допомогу у боротьбі за свободу.

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