HIMARS міг поцілити в російських військових біля Макіївки: щонайменше 8 "двохсотих"
- Українські сили, імовірно, вдарили по колоні російської техніки в окупованій Макіївці, використовуючи HIMARS.
- Офіційно про удар не повідомляли. ЗМІ пишуть про загиблих і поранених росіян, є детальне відео.
Сили оборони могли вдарити по колоні техніки з російськими військовими. Імовірно, удару було завдано касетними ракетами HIMARS. Але офіційно про цей удар не повідомляли.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Astra.
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На Донеччині внаслідок удару HIMARS могли загинути окупанти
Як повідомляють у ЗМІ, росіян могли атакувати в окупованій Макіївці на Донеччині.
13 червня ЗСУ вдарили із РСЗВ HIMARS автоколоною російських військових в окупованій Макіївці Донецької області. Це сталося поряд із покинутою АЗС на вулиці Автотранспортна, з'ясувала ASTRA. За даними джерел, у результаті загинули 8 російських військовослужбовців. Ще 12 постраждали. Більшість із них належать до військової частини 71443,
– мовиться в дописі.
Пишуть, що знищено автобус ПАЗ, який належить російському міноборони, пошкоджено ще три автобуси, військові КАМАЗ і "Урал".
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Помітно колону російських автівок, на одній з яких зображено Z, та велику пожежу.
У мережі є кадри й об'єктивного контролю. Окупант із колони записав відео, на якому детально показав дірку в асфальті та вбитих росіян, які лежать просто на дорозі. Він міркує, що і куди летіло, в тому числі називає марки машин.
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Макіївка на карті України: там могли вдарити по колоні росіян
Нагадаємо, Путін мріє захопити Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя до кінця 2025 року. В ISW вважають, що йому це не вдасться. Проте влітку Росія може спробувати захопити Костянтинівку.