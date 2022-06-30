Далекобійна та смертоносна зброя: все, що треба знати про HIMARS в Україні

Перша партія із чотирьох HIMARS вже в Україні. У Пентагоні пообіцяли, що наступна порція ракетних систем надійде у середині липня.

Збройні Сили України лише протягом останніх днів за допомогою американських HIMARS вже знищили кілька командних пунктів та великих складів із боєприпасами у тилу противника. Що ж це за озброєння, чому воно таке важливе для України та як може змінити хід війни – розбирався сайт 24 каналу.

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Що таке HIMARS Американська ракетна артилерійська система, яку розробили ще наприкінці 1990-х. Ця система призначена для тактики стріляй-і-тікай (shoot-and-scoot).

Загалом, HIMARS – це вантажівка, яка несе на собі шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS, яка уражує цілі на відстані 300 кілометрів.

HIMARS мають ракети, які уражують цілі на відстані до 300 кілометрів / Фото WIKIMEDIA

Отже, ці РСЗВ можуть використовувати весь спектр ракет боєприпасів MLRS:

некеровані реактивні снаряди, що несуть касетні боєприпаси, міни, або "розумні" бомби;

керовані касетні боєприпаси;

керовані ракети малої та середньої дальності;

балістична ракета середньої дальності MGM-140 ATACMS – бойовий радіус якої становить 300 кілометрів.

Характеристики HIMARS

Вага – 16,25 тонни;

Довжина – 7 метрів;

Ширина – 2,4 метра;

Висота – 3,2 метра;

Екіпаж – 3 особи;

Калібр – 227 міліметрів;

Кількість ракет – 6×227 міліметрів, або 1×MGM-140 ATACMS;

Дальність руху – 480 кілометрів;

Максимальна швидкість – 85 кілометрів/годину;

Ефективна дальність стрілянини – 32 – 70 кілометрів (ракетами калібру 227 міліметрів), до 300 кілометрів (ракетами MGM-140 ATACMS).

Броня – захист проти легких набоїв і осколків

Загалом, HIMARS призначені для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Пуск снарядів здійснюється безпосередньо зі змінних контейнерів, де снаряди можуть зберігатися у стані бойової готовності протягом 10 років.

Для того щоб використовувати HIMARS, бійцям потрібно пройти окремий курс підготовки. Так, США навчать ще 50 бійців Збройних Сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом.

США наразі навчають українських бійців користуватися цими РСЗВ / Фото WIKIMEDIA

Де застосовують HIMARS

M142 HIMARS сприяла наступу НАТО на Кандагар в Афганістані . Удари були спрямовані на схованки командирів Талібану, змусивши багатьох із них втекти до Пакистану.

. Удари були спрямовані на схованки командирів Талібану, змусивши багатьох із них втекти до Пакистану. У листопаді 2015 року армія США повідомила, що розгорнула M142 в Іраку , випустивши щонайменше 400 ракет по Ісламській Державі з початку літа.

, випустивши щонайменше 400 ракет по Ісламській Державі з початку літа. Наприкінці 2009 році армія Сингапуру отримала першу вогнепальну установку M142 з 24-х замовлених і досягнула її повної працездатності. У вересні 2011 року 23-й батальйон сингапурської артилерії ввів в експлуатацію батарею M142, що стало першою у своєму роді, цілком керованою за GPS.

отримала першу вогнепальну установку M142 з 24-х замовлених і досягнула її повної працездатності. У вересні 2011 року 23-й батальйон сингапурської артилерії ввів в експлуатацію батарею M142, що стало першою у своєму роді, цілком керованою за GPS. Румунія замовила 18 РСЗВ HIMARS M142 й перша партія надійшла до країни наприкінці лютого 2021 року.

Які успіхи має в Україні

23 червня 2022 року керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про постачання до ЗСУ HIMARS, – всього надійшло 4 РСЗВ.

Пізніше Міністерство Оборони України опублікувало офіційні кадри використання американських систем залпового вогню HIMARS.

Як працюють HIMARS в Україні: дивіться відео

28 червня в тимчасово окупованому Перевальську були вибухи на базі окупаційних військ РФ – місто розташоване за 60 кілометрів від лінії фронту. Російські бойовики стверджували, що базу було уражено коригованим реактивним снарядом з установки HIMARS.

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