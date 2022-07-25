HIMARS змінили все: NASA засвідчує значне зменшення кількості артобстрілів на фронтах в Україні

Американська реактивна артилерійська система HIMARS змінила багато у ході війни. NASA повідомляє про значне зменшення артобстрілів з боку росії.

В російському інфопросторі тривога продовжує наростати. Адже темпи російських операцій сповільнюються через успішні удари HIMARS по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах.

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Через удари ЗСУ HIMARS росіяни менше атакують з артилерії

російські війська змушені застосовувати різні тактики, щоб зменшити використання українськими військовими HIMARS. Сюди входять й заходи маскування та постійну зміну розташування груп техніки.

Ця тактика пом'якшення наслідків заважає російським військам проводити масований артилерійський обстріл, який вони широко використовували протягом війни, про що свідчать дані NASA,

– мовиться в повідомленні.

Поява цих РСЗВ – переломний момент у війні

один з російських телеграм каналів визначив три окремі фази війни – перша охоплювала від початкового вторгнення до виведення російських військ з Київської, Сумської та Чернігівської областей, а друга – між цією точкою та застосування наданих Заходом HIMARS.

Поява HIMARS вважається переломним моментом у війні. У телеграм-каналі зазначають, що нещодавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку та тилових базах мають незворотний вплив на розвиток майбутніх російських наступальних дій.

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