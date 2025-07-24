"Зараз буду газом травити": опубліковано перехоплення ворога про хімічну зброї і страту уражених

Російські війська регулярно порушують закони та звичаї війни. Розвідка поділилася ще одним перехопленням, де ворог обговорює застосування хімічної зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як росіяни застосовують газ проти ЗСУ?

Так, українські розвідники здобули радіоперехоплення, у якому один з російських командирів обговорює підготовку до застосування хімічної зброї проти позицій ЗСУ. Такі дії заборонені міжнародними конвенціями.

"Зараз я буду газом травить під***в у підвалі", – чути у перехопленні.

Після цього ворог наказує підлеглим добити уражених газом українських оборонців.

Якщо у мене не вийде – добити, після газу, доки вони бл**ь там кашляють на**й, соплі, слини, не бачать н**уя, їх треба буде швиденько добити після цього,

– наказує командир.

Розмова окупанта щодо хімічної зброї: дивіться перехоплення

У ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

До слова, раніше інформацію про те, що Росія масово застосовує хімічну зброю в Україні підтверджувала і розвідка Нідерландів. Там закликали до жорсткіших санкцій проти Москви.