Укр Рус
24 Канал Новини України "Зараз буду газом травити": опубліковано перехоплення ворога про хімічну зброї і страту уражених
24 липня, 22:03
2

"Зараз буду газом травити": опубліковано перехоплення ворога про хімічну зброї і страту уражених

Дмитро Усик
Основні тези
  • Українська розвідка перехопила розмову російського командира про підготовку до застосування хімічної зброї проти ЗСУ.
  • Командир наказує добити уражених газом українських оборонців, що є порушенням міжнародних конвенцій.

Російські війська регулярно порушують закони та звичаї війни. Розвідка поділилася ще одним перехопленням, де ворог обговорює застосування хімічної зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Дивіться також Як вкрадене зерно з України потрапляє на світовий ринок і хто за це платить – розслідування 

Як росіяни застосовують газ проти ЗСУ?

Так, українські розвідники здобули радіоперехоплення, у якому один з російських командирів обговорює підготовку до застосування хімічної зброї проти позицій ЗСУ. Такі дії заборонені міжнародними конвенціями.

"Зараз я буду газом травить під***в у підвалі", – чути у перехопленні.

Після цього ворог наказує підлеглим добити уражених газом українських оборонців.

Якщо у мене не вийде – добити, після газу, доки вони бл**ь там кашляють на**й, соплі, слини, не бачать н**уя, їх треба буде швиденько добити після цього, 
– наказує командир.

Розмова окупанта щодо хімічної зброї: дивіться перехоплення

У ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

До слова, раніше інформацію про те, що Росія масово застосовує хімічну зброю в Україні підтверджувала і розвідка Нідерландів. Там закликали до жорсткіших санкцій проти Москви.

 