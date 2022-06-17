Хімзагрози і постраждалих немає: пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували

17 червня 2022 , 11:06
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Пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Жодних небезпек місцевому населенню.

Пожежа сталась на складських приміщеннях 

Джерела в обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталась на складських приміщеннях хімзаводу. Однак, загрози для людей та екології немає.

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Вчора ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 квадратних метри. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає,
– повідомили в ОВА.

Відомо, що постраждалих та жертв внаслідок пожежі немає. Крім того, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на споруди поряд. 

Причини пожежі встановлюють.

Деталі займання 

Вчора ввечері у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталася на хімічному заводі "Коагулянт". Рятувальники отримали повідомлення про пожежу ввечері о 19:30.

Як повідомляло Суспільне, рятувальникам знадобилося 2 години, щоб ліквідувати пожежу. 

Зверніть увагу! Окрім пожежі на хімічному заводі, 16 червня на території Запорізької області горів російський вертоліт. Нашим воїнам вдалося збити російський гелікоптер Мі-35М. 

Вертоліт було збито зенітно-ракетним комплексом Stinger.  

Пологи перебувають в окупації 

  • Росіяни окупували місто Пологи на початку березня. Водночас ЗСУ не дозволили ворогу пройти вглиб Запорізької області.
  • У травні підрозділи Сил оборони в районі успішно завдали вогневого ураження противнику у Пологах.
  • Вдалось знищили частину ворожого озброєння та військової техніки. Також у травні у Пологах горів склад з російськими боєприпасами. 
  • Вчора військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку знищили ще два склади, а також 8 солдатів. Знищили 7 одиниць радянських 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.  

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Автор: Анастасія Лукашевська