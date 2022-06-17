Хімзагрози і постраждалих немає: пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували

Пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Жодних небезпек місцевому населенню.

Пожежа сталась на складських приміщеннях

Джерела в обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталась на складських приміщеннях хімзаводу. Однак, загрози для людей та екології немає.

Увага Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: є загиблий, 6 постраждалих

Вчора ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 квадратних метри. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає,

– повідомили в ОВА.

Відомо, що постраждалих та жертв внаслідок пожежі немає. Крім того, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на споруди поряд.

Причини пожежі встановлюють.

Деталі займання

Вчора ввечері у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталася на хімічному заводі "Коагулянт". Рятувальники отримали повідомлення про пожежу ввечері о 19:30.

Як повідомляло Суспільне, рятувальникам знадобилося 2 години, щоб ліквідувати пожежу.

Зверніть увагу! Окрім пожежі на хімічному заводі, 16 червня на території Запорізької області горів російський вертоліт. Нашим воїнам вдалося збити російський гелікоптер Мі-35М.

Вертоліт було збито зенітно-ракетним комплексом Stinger.

Пологи перебувають в окупації

Росіяни окупували місто Пологи на початку березня. Водночас ЗСУ не дозволили ворогу пройти вглиб Запорізької області.

У травні підрозділи Сил оборони в районі успішно завдали вогневого ураження противнику у Пологах.

Вдалось знищили частину ворожого озброєння та військової техніки. Також у травні у Пологах горів склад з російськими боєприпасами.

Вчора військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку знищили ще два склади, а також 8 солдатів. Знищили 7 одиниць радянських 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.

Також на тему – ЗСУ знищили склад боєприпасів орків: дивіться відео