Хімзагрози і постраждалих немає: пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували
Пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Жодних небезпек місцевому населенню.
Пожежа сталась на складських приміщеннях
Джерела в обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталась на складських приміщеннях хімзаводу. Однак, загрози для людей та екології немає.
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Вчора ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 квадратних метри. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає,
– повідомили в ОВА.
Відомо, що постраждалих та жертв внаслідок пожежі немає. Крім того, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на споруди поряд.
Причини пожежі встановлюють.
Деталі займання
Вчора ввечері у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталася на хімічному заводі "Коагулянт". Рятувальники отримали повідомлення про пожежу ввечері о 19:30.
Як повідомляло Суспільне, рятувальникам знадобилося 2 години, щоб ліквідувати пожежу.
Зверніть увагу! Окрім пожежі на хімічному заводі, 16 червня на території Запорізької області горів російський вертоліт. Нашим воїнам вдалося збити російський гелікоптер Мі-35М.
Вертоліт було збито зенітно-ракетним комплексом Stinger.
Пологи перебувають в окупації
- Росіяни окупували місто Пологи на початку березня. Водночас ЗСУ не дозволили ворогу пройти вглиб Запорізької області.
- У травні підрозділи Сил оборони в районі успішно завдали вогневого ураження противнику у Пологах.
- Вдалось знищили частину ворожого озброєння та військової техніки. Також у травні у Пологах горів склад з російськими боєприпасами.
- Вчора військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку знищили ще два склади, а також 8 солдатів. Знищили 7 одиниць радянських 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.
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