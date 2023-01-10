На Львівщині діти з Вертепом наколядували для ЗСУ 30 тисяч: збір триває

У місті Хирів Львівської області діти організували Вертеп і назбирали для 66 ОМБр 30 тисяч гривень. Так, всі заколядовані кошти вони передали українським захисникам. Водночас збір ще триває – важлива кожна гривня.

Цю історію розповів журналіст 24 каналу Василь Денисюк. Він наголосив, що Україна не має жодного права програти – заради таких дітей.

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Вертеп організували учні школи ОЗЗСО І-ІІІ ступенів міста Хирова. Колядувати діти пішли під час різдвяних канікул.

Ви просто уявіть: це ж купа часу згаяного на репетиції, усі свята проведені за колядуванням. І все – заради того, щоб підтримати військових, які зробили ці свята можливими для нас усіх,

– зазначив журналіст

Українські військові безмежно вдячні за допомогу. Завдяки цій підтримці сума збору вже перетнула позначку в перші 100 тисяч гривень, однак він триває. Попереду ще багато роботи.



Діти організували Вертеп / Фото Василя Денисюка

Долучитись до збору може кожен

Артилеристам 66 ОМБр потрібна допомога з можливістю ведення розвідки. Загальна сума збору – 580 тисяч гривень. Наразі вдалось зібрати 17%.

Що потрібно купити:

Дрон Matrice 300 RTK (у комплекті з 4 батареями, зарядною станцією, контролером та валізкою для транспортування) – вартість орієнтовно 450 тисяч гривень,

камера для дрона Zenmuse Z30 – 65 тисяч гривень,

портативна зарядна станція Bandera Power (для підзарядки просто на позиціях) – 27 тисяч гривень.

Долучитись до збору може кожен – важлива кожна гривня. Перерахувати будь-яку суму можна за реквізитами:

Банка моно.

Приват – 5457 0822 2538 7310.

Детальна інформація про збір – тут.



Діти передали на ЗСУ 30 тисяч гривень / Фото з фейсбуку Василя Денисюка