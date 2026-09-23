Цьогоріч, у 2026, минає рівно 180 років із моменту того безпрецедентного тріумфу небесної механіки – і Нептун, а мовиться саме про нього, продовжує свій повільний, величний танець на околицях Сонячної системи. 24 Канал розповість трохи докладніше про його відкриття.

Чому Уран змусив найвидатніших астрономів сумніватися в законах Ньютона?

З моменту свого відкриття крижана блакитна куля Нептуна встигла зробити лише один повний оберт навколо Сонця (це сталося у 2011 році), і зараз перебуває на початку свого другого "історичного" року. Сьогодні ми знаємо дуже багато про нього, але щоб осягнути велич відкриття Нептуна, слід повернутися в епоху, коли космос здавався німим, а єдиним інструментом для його розуміння був людський розум.

Усе почалося не з Нептуна, а з його ближчого сусіда – Урана, відкритого Вільямом Гершелем у 1781 році. Та подія стала сенсацією, адже вона вперше з часів античності розширила межі відомої Сонячної системи. Проте вже через кілька десятиліть Уран почав завдавати науковій спільноті серйозного головного болю.

Французький астроном Алексіс Бувар, спираючись на закони всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона, склав детальні таблиці руху Урана – але планета вперто відмовлялася слідувати розкладу. Спочатку вона рухалася швидше за розрахунки, а потім, ніби втомившись, почала сповільнюватися. Для наукового світу першої половини XIX століття це був справжній шок.

Деякі вчені почали висувати єретичні думки – а що, як закон гравітації Ньютона перестає працювати на таких колосальних відстанях від Сонця? Можливо, гравітація слабшає швидше, ніж передбачає формула? Проте інша, ще більш смілива група дослідників припустила інше – Уран не порушує законів фізики, його просто тягне за собою невидимий гравітаційний повідець. Тобто інше, масивне та ще не відкрите небесне тіло.

Але як з'ясувати, що саме оте "щось", яке ховається у непроглядній темряві глибокого космосу? І от тоді виникла гіпотеза, яка вимагала не просто спостережень, а філігранної математичної роботи, здатної вирахувати масу, орбіту та поточне розташування "планети-привида" лише за її впливом на Уран.

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Як аркуш паперу та чорнило змогли перемогти найпотужніші телескопи свого часу?

Її сформулювали двоє блискучих математиків, які працювали незалежно один від одного – британець Джон Кауч Адамс та француз Урбен Левер'є. Адамс першим розпочав розрахунки, але через бюрократичну тяганину та скептицизм британських астрономів його результати припадали пилом. Натомість Левер'є діяв із рішучістю справжнього наукового хижака. Влітку 1846 року він опублікував свої остаточні дані.

Левер'є вказав точні координати на небі, де мала б перебувати невідома планета. Але французькі астрономи не поспішали відриватися від своїх поточних справ, щоб перевірити його теорію – тоді Левер'є написав листа до Берлінської обсерваторії, звернувшись до німецького астронома Йоганна Готфрід Галле. Лист прибув до Берліна саме 23 вересня 1846 року.

Галле, діставши дозвіл директора обсерваторії, тієї ж ночі направив телескоп у сузір'я Водолія – точно туди, куди вказував математичний скальпель Левер'є. Разом зі студентом Генріхом Луї д'Аррестом, який запропонував використати найновішу зоряну карту Берлінської академії, вони почали звіряти кожну світлу крапку в об'єктиві з картою.

Близько півночі д'Аррест вигукнув фразу, яка увійшла в історію науки: "Цієї зорі немає на карті!" Об'єкт був всього за один градус від точки, передбаченої Левер'є. Наступної ночі спостереження підтвердили – об'єкт змістився відносно нерухомих зірок – тож це була планета. Велетенський крижаний гігант, якого згодом назвуть Нептуном на честь римського бога морів, був відкритий.

Французький фізик Франсуа Араго пізніше скаже знамениту фразу: "Левер'є відкрив планету на кінчику свого пера". Відкриття Нептуна стало чимось набагато більшим, ніж просто додаванням нового об'єкта до астрономічних каталогів – це був абсолютний тріумф ньютонівської механіки та доказ того, що Всесвіт підкоряється строгим та пізнаваним законам. А математика довела, що здатна бачити далі, ніж оптика.

Порівняно нещодавно, у 1989 році, людство доправило до Нептуна космічний апарат "Вояджер-2", а сучасні телескопи роблять детальні знімки цієї планети. Але ніхто й ніколи не забуде, що першим інструментом, який торкнувся цієї далекої крижаної кулі, був звичайний аркуш паперу, вкритий складними, але бездоганно точними рівняннями.