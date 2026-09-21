Того осіннього дня ніхто, разом із самим автором, не підозрював, що цей скромний реліз назавжди змінить світову літературу. Сьогодні ж ми розуміємо, що це був не просто дебют дитячої казки, а цілий тектонічний зсув, який заклав фундамент популярного жанру – сучасного високого фентезі. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як лінгвістична пристрасть оксфордського професора породила новий літературний всесвіт?

Історія створення "Гобіта" починається з чистого аркуша – буквально. Перевіряючи нудні екзаменаційні роботи студентів спекотного літнього дня, Толкін натрапив на порожню сторінку. Керований раптовим незрозумілим імпульсом, він вивів на ній фразу: "У норі під землею жив собі гобіт". З цього єдиного речення, наче з крихітного жолудя, виросло колосальне Дерево Казок, коріння якого сягало найглибших пластів європейської міфології.

Щоб зрозуміти феномен "Гобіта", необхідно усвідомити ключовий факт – Толкін не був письменником у класичному розумінні цього слова. Він був видатним філологом, дослідником давньоанглійського епосу "Беовульф", скандинавської "Старшої Едди" та фінської "Калевали". А його пристрастю було створення штучних мов – квенья та синдарину. Проте мови не можуть існувати у вакуумі – їм потрібні носії, історія, географія та міфологія. Відтак Середзем'я виникло як сцена для мов, а не навпаки.

"Гобіт" спочатку існував лише як оповідка для дітей професора – Джона, Майкла, Крістофера та Прісцилли. Це була приватна, домашня міфологія. Проте рукопис випадково потрапив до рук Сьюзен Дагналл, співробітниці видавництва Allen & Unwin. Вона передала його директору, Стенлі Анвіну, а той, за своєю традицією, віддав текст на рецензію своєму десятирічному сину Рейнеру.

Хлопчик написав короткий відгук, за який отримав один шилінг: "Ця книга з її картами не потребує ілюстрацій, вона хороша і сподобається всім дітям від 5 до 9 років". І от цей дитячий вердикт став історичним документом, що дав зелене світло публікації. Але Рейнер помилився в одному – книга захопила не лише дітей, а й дорослих, адже під маскою казки ховався глибокий епічний підтекст.

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Чому саме історія про Більбо стала беззаперечним еталоном сучасного фентезі?

До 1937 року література, що містила елементи фантастичного, була фрагментованою. Існували химерні казки на кшталт "Аліси у Країні Див" Льюїса Керролла, де панував абсурд і порушення логіки. Існували похмурі, криваві історії про Конана-варвара Роберта Говарда або езотеричні візії лорда Дансені. Толкін же запропонував світові щось абсолютно інше – концепцію Вторинної Віри (Secondary Belief), яку він пізніше блискуче обґрунтував у своєму есе "Про чарівні казки".

Толкін не просто вигадав історію – він здійснив безпрецедентний акт світобудови. Середзем'я мало строгу внутрішню логіку. Карти Трора були географічно точними, фази місяця під час подорожі гномів збігалися з реальними астрономічними циклами, а руни на мечах мали чіткий лінгвістичний сенс. Читач відчував, що за пригодами Більбо стоять тисячоліття нерозказаної історії. Коли герої знаходили ельфійські клинки Оркрист і Гламдрінг у печері тролів, це не було простою знахідкою магічного артефакту – це був дотик до загиблого королівства Гондолін, про яке Толкін писав ще під час Першої світової війни після Битви на Соммі.

Ба більше, Толкін запровадив архетип, який став золотим стандартом фентезі – звичайний, маленький герой, вирваний із зони комфорту. Більбо – це уособлення сільського англійського середнього класу вікторіанської епохи. Він любить свій чай о п'ятій, м'які килимки та передбачуваність. Його зіткнення з архаїчним жорстоким світом германо-скандинавського епосу (драконом, гоблінами, стародавніми прокляттями) створює неймовірну емоційну напругу. Читач асоціює себе не з могутнім магом Ґендальфом і не з королем-вигнанцем Торіном, а саме з переляканим, але надзвичайно стійким гобітом.

Перший тираж "Гобіта" був розпроданий ще до Різдва 1937 року. Згодом книга пережила бомбардування Лондона під час Бліцу (коли згоріли склади з папером), дефіцит воєнного часу та незліченну кількість перевидань. Станом на 2026 рік твір перекладено понад півсотнею мов, а продажі давно перетнули позначку у 100 мільйонів примірників. Але головний спадок не у цифрах – того дня Джон Рональд Руел Толкін довів людству, що міфотворчість є не пережитком темних віків, а живою потребою людської душі. Він не просто написав книгу, а буквально переписав ландшафт світової уяви.