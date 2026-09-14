Проте найстрашнішим у наступні 36 годин була не тільки сама радіація, а й абсолютна тиша офіційних кабінетів. Це був класичний приклад того, як бюрократичний інстинкт самозбереження перемагає здоровий глузд і людяність. 24 Канал розповість про все трохи докладніше.

Чому дозиметри "брехали" керівництву, а фізики відмовлялися вірити очам?

Поки над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС підіймався стовп смертоносного диму, що ніс ізотопи йоду-131 та цезію-137, радянська номенклатура будувала стіну з ілюзій, намагаючись приховати катастрофу не лише від світу, а й від самих себе. При тому перша фаза приховування базувалася на феномені психологічного заперечення та технічній сліпоті.

Коли стався вибух, штатні дозиметри на станції просто зашкалювали. Більшість приладів мали межу вимірювання у 1000 мікрорентгенів на секунду (3,6 рентгена на годину) – вони й показували цей максимум, і керівництво станції, зокрема директор Віктор Брюханов, доповіло у Москву саме ці цифри. На вигляд це була небезпечна, але нібито контрольована ситуація. Проте реальний рівень радіації в епіцентрі сягав десятків тисяч рентгенів на годину – дози, за яких центральна нервова система людини руйнується за лічені хвилини.

Оператори бачили на подвір'ї станції шматки графітових блоків. Графіт міг бути тільки в одному місці – всередині активної зони реактора, тож його наявність на асфальті означала, що реактора більше немає. Але визнати це – означало підписати собі смертний вирок у системі, де радянські технології слід було називатися тільки бездоганними. Тому чиновники обрали зручну брехню: мовляв, реактор цілий – подаємо воду для охолодження. Та вони охолоджували порожнечу, заливаючи водою радіоактивні руїни, що лише посилювало викид отруйної пари в атмосферу.

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Як невидима отрута перетворилася на головну державну таємницю?

Поки у Москві читали заспокійливі телеграми, за три кілометри від ураженого реактора прокидалася п'ятдесятитисячна Прип'ять. Ранок 26 квітня був теплим і сонячним, діти йшли до школи, гралися у пісочницях, молодята святкували весілля, а містяни гуляли вулицями, відчуваючи хіба дивний металевий присмак у роті – фізіологічну реакцію організму на жорстке іонізаційне випромінювання.

У ці години державна машина працювала не на порятунок людей, а на ізоляцію інформації. Першим кроком радянської влади стало відключення міжміського телефонного зв'язку в Прип'яті. Далі людям заборонили залишати місто, щоб не сіяти паніку. Не було жодних попереджень по радіо, жодних рекомендацій навіть просто зачинити вікна чи прийняти препарати йоду для захисту щитоподібної залози. Невидимий вбивця безперешкодно осідав на шкірі та потрапляв у легені з кожним подихом.

Рішення про евакуацію ухвалили лише тоді, коли приховувати правду стало фізично неможливо. Урядова комісія, яка прибула на місце, нарешті побачила дані з високоточних військових дозиметрів – цифри були настільки апокаліптичними, що навіть найзатятіші партійні функціонери зрозуміли, що місто приречене. Евакуація Прип'яті розпочалася о 14 годині 27 квітня – через 36 годин після вибуху.

Ці години стали найдорожчим часом в історії сучасної Європи – часом, вкраденим у десятків тисяч людей. Радянські чиновники ховали не просто факт аварії, а власну некомпетентність, страх перед вищим керівництвом і глибоку зневагу до людського життя. Аж за два дні, 28 квітня, детектори на шведській АЕС "Форсмарк" зафіксують радіоактивну хмару та змусять СРСР зізнатися світу у катастрофі – але для жителів Прип'яті на той момент найстрашніший злочин уже відбувся.